Всероссийская федерация гребли может обжаловать в Мосгорсуде решение CAS о дисквалификации олимпийского чемпиона Дьяченко

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) планирует обжаловать в Мосгорсуде решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации и Александры Дупик.

«Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ считает решение CAS по дисквалификации спортсменов Дьяченко Александра и Дупик Александры исключительно политизированным, не имеющим под собой каких-либо весомых аргументов и достаточной доказательной базы.

В ближайшем будущем спортсмены планируют подать апелляцию и обжаловать решение CAS, и в то же время ВФГБК рассматривает возможность подачи возражений спортсменов в Мосгорсуд против признания и исполнения решения Спортивного арбитражного суда от 10 июня 2022 года по делу 2021/A/7840 в Российской Федерации», – говорится в заявлении ВФГБК.

Олимпийский чемпион по гребле Дьяченко дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга в 2014 году