Олимпийский чемпион Дьяченко, дисквалифицированный за допинг, покинет тренерский штаб сборной России по гребле

Олимпийский чемпион 2012 года по гребле на байдарке Александр Дьяченко покинет тренерский штаб сборной России после дисквалификации.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Дьяченко за нарушение антидопинговых правил.

В пресс-релизе CAS сообщается, что в 2014 году Дьяченко употреблял запрещенные препараты тренболон и метенолон. Спортсмен дисквалифицирован на 4 года, начиная с 9 июня 2022-го. Его результаты с 5 июня 2014-го по 31 декабря 2016-го аннулированы.

«Согласно Всемирному антидопинговому кодексу и другим правилам отбывающий дисквалификацию не имеет право продолжать свою профессиональную деятельность в качестве спортсмена или тренера.

Я считаю решение политическим, но, к сожалению, Дьяченко на время дисквалификации не может быть тренером сборной и будет из нее выведен», – заявил главный тренер сборной России Александр Костоглод.