Олимпийский чемпион по гребле Дьяченко и чемпион мира Липкин дисквалифицированы на 4 года за употребление допинга в 2014 году

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции, поданные Всемирным антидопинговым агентством ( ) на решение Международной федерация гребли на каноэ (ICF) не наказывать российских гребцов , и Александру Дупик.

Ранее ICF посчитала, что для возбуждения дел против этих спортсменов недостаточно доказательств.

В пресс-релизе сообщается, что в 2014 году олимпийский чемпион Лондона-2012 Дьяченко употреблял запрещенные препараты тренболон и метенолон. Спортсмен дисквалифицирован на 4 года, начиная с 9 июня 2022-го. Его результаты с 5 июня 2014-го по 31 декабря 2016-го аннулированы.

Установлено, что четырехкратный чемпион мира Липкин в 2014-м употреблял запрещенные вещества тренболон, метенолон и оксандролон. Его также дисквалифицировали на 4 года, начиная с 9 июня 2022-го. Аннулируются результаты спортсмена с 5 июня 2014-го по 31 декабря 2016-го.

Российская спортсменка с поражением опорно-двигательного аппарата, многократная чемпионка России Дупик дисквалифицирована на 2 года (начиная с 9 июня 2022-го) за употребление фуросемида в 2014-м. Результаты спортсменки, показанные с 19 апреля 2014-го по 31 декабря 2016-го, аннулируются.