Павел Колобков: «Родченков – человек-оборотень. Он предал идеалы чистого спорта»

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением насчет экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Зная Родченкова, его психотип... Это человек, который считал себя выше всех, умнее всех. Он талантливый человек в химии… но при этом человек с неуравновешенной психикой. Выгораживает себя, придумывая новую ложь, рисуя себя исполнителем чужой воли.

Хотя он был в центре и был главным исполнителем и организатором. Я не могу сказать, преступник ли он. Скорее... человек-оборотень. Он предал идеалы чистого спорта.

Предатель – слово громкое, для меня он человек, запутавшийся в своем вранье», – сказал Колобков в программе «Познер» на Первом канале.

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