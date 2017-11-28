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    ТАСС: Родченков выдал за допинговый список «Дюшес» медальный план сборной России

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен Министерство спорта России Григорий Родченков Самуэль Шмид

    Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выдал за список «Дюшес» медальный план-прогноз, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия по делу Родченкова в России.

    Медальный план сборной России на Сочи-2014 был разработан компанией, которая составила программу «Завладей пьедесталом», позволившую канадским спортсменам победить в общекомандном зачете Ванкувера-2010.

    «Родченков этот список переименовал, и если изначально это был список вероятных победителей и призеров Олимпиады, составленный на основании многолетних исследований, то после он переименовал его в список допинг-контроля.

    Список «Дюшес» – фантазия Родченкова. В течение ряда лет, начиная с 2010 года, канадские специалисты по менеджменту и маркетингу в области спорта проводили исследование, на основе которого вывели вероятность и явных победителей с учетом результатов на промежуточных стартах», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Российская сторона передала соответствующую информацию главе комиссии МОК Самуэлю Шмиду, который расследует причастность сотрудников Министерства спорта России к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

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