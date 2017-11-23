«Такая медаль была мне нахрен не нужна». Михаил Иванов – о золоте вместо серебра на Олимпиаде-2002

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Михаил Иванов рассказал о том, как проходила церемония перераспределения медалей лыжного марафона Игр-2002.

Иванов завоевал серебро, но после того как победитель гонки Йохан Мюлегг, выступавший за Испанию, был пойман на допинге, золото перешло россиянину.

– Сейчас перераспределяют медали Лондона-2012. Думаете, спортсменам это интересно? Даже если перераспределять через день после награждения – совершенно не то.

Для меня апогей: награждение, гимн, флаг. А теперь через 8 лет у кого-то что-то находят – давайте медалями меняться. Это марки, что ли? Я тебе одну, ты мне другую. Вот Сундбю был в марафоне Сочи четвертым, теперь второй. Ему не стало хорошо от этого. Время прошло – Сундбю не стоял на пьедестале, не видел флаг.

Меняться медалями никому неинтересно. Да нахрен она мне нужна.

– Нам интересно: как менялись медалями?

– Мы приехали с менеджером Юрием Чарковским, зашли в комнатку организаторов, там сидела женщина – отдал ей серебро. Она дала мне золото. Был еще мужчина, спросил: будете брать коробку к медали? Да, конечно, берем.

Все выглядело как чейндж времен застоя: у одного – пластиночки, у другого – деньги. Но при застое человек хотя бы был настроен на покупку у фарцовщика, а я пришел с надеждой, что все будет торжественно.

– Считаете себя олимпийским чемпионом?

– Никогда не чувствовал себя им. Даже на встречах всегда прошу, чтобы меня громко не представляли. В Солт-Лейке я не услышал гимн, – сказал Иванов.

«Меняться медалями – цирк. Это марки, что ли?». Он получил золото Игр, когда иностранца поймали на допинге