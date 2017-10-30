МОК вынесет решение по российским лыжникам до конца следующей недели

Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) вынесет решение по делу российских лыжников до конца следующей недели.

«Нам пообещали, что короткое резюмирующее решение будет вынесено до конца следующей недели. Скоро первые старты ведь.

Вопрос того, что дисквалификация до 31 октября, поднимался, но мы согласились с тем, чтобы вынесли уже окончательное решение», – сказала Вяльбе.

«Сильный напор был со стороны наших оппонентов, что у нас систематический допинг в легкой атлетике, это все разоблачилось и так далее. Адвокаты подталкивали, что надо обсуждать конкретных спортсменов и конкретные проблемы.

Надеюсь, что Освальд это услышал, потому что в конце он сказал, что надо еще время, чтобы разобраться в ситуации», – добавила функционер.

Россияне Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова подозреваются в причастности к манипуляциям с допинг-пробами в Сочи-2014.

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