«Зачем нужно что-то расследовать, если из доклада Макларена и так все понятно?» Американка Бреннан – о комиссиях МОК

Американская лыжница Рози Бреннан, представлявшая США во время антидопингового заседания МОК, WADA и ряда спортсменов со всего мира, выразила недовольство тем, что российские спортсмены до сих пор не наказаны за «допинг в Сочи-2014».

«Самый большой вопрос, который сейчас занимает всех нас: зачем нужно было устраивать еще два расследования после доклада Ричарда Макларена? (имеются в виду комиссии МОК под руководством Освальда и Шмида – прим. Sports.ru) Думаю, большинство спортсменов уверены, что доклад Макларена был вполне понятен и самодостаточен. Очень странно, что начали еще какие-то расследования.

Тем более, что Денис Освальд работает в МОК, а значит, что он не полностью независим. Именно поэтому у нас очень много вопросов.

Еще меня удивило то, что на заседании с МОК и WADA с речью выступали только американские и канадские спортсмены. Еще одна британка, кажется, была. Получается, что спортсмены из других стран совсем не следят за информацией или не получают ее или... Просто не хотят вмешиваться. Это расстраивает», – рассказала Бреннан.