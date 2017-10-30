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    «Зачем нужно что-то расследовать, если из доклада Макларена и так все понятно?» Американка Бреннан – о комиссиях МОК

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки МОК сборная России сборная России жен WADA Ричард Макларен сборная США жен Денис Освальд Рози Бреннан

    Американская лыжница Рози Бреннан, представлявшая США во время антидопингового заседания МОК, WADA и ряда спортсменов со всего мира, выразила недовольство тем, что российские спортсмены до сих пор не наказаны за «допинг в Сочи-2014».

    «Самый большой вопрос, который сейчас занимает всех нас: зачем нужно было устраивать еще два расследования после доклада Ричарда Макларена? (имеются в виду комиссии МОК под руководством Освальда и Шмида – прим. Sports.ru) Думаю, большинство спортсменов уверены, что доклад Макларена был вполне понятен и самодостаточен. Очень странно, что начали еще какие-то расследования.

    Тем более, что Денис Освальд работает в МОК, а значит, что он не полностью независим. Именно поэтому у нас очень много вопросов.

    Еще меня удивило то, что на заседании с МОК и WADA с речью выступали только американские и канадские спортсмены. Еще одна британка, кажется, была. Получается, что спортсмены из других стран совсем не следят за информацией или не получают ее или... Просто не хотят вмешиваться. Это расстраивает», – рассказала Бреннан.

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