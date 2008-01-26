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    Денис Юсков: «Я разочаровался в олимпийском движении»

    Теги МОК сборная России (коньки) Денис Юсков Пхенчхан-2018

    Трехкратный чемпион мира, рекордсмен мира на дистанции 1500 метров Денис Юсков выразил отношение к олимпийским идеалам и ценностям.

    «Какие эмоции? Я просто перестал верить в Олимпийские игры. Когда ты чистый спортсмен, когда постоянно сдаешь допинг-пробы, когда своими результатами доказываешь свой уровень, когда по тебе нет никаких доказательств и тебя, при этом, не допускают до Олимпиады, как после этого во что-то верить? Безо всяких на то доказательств тебя начинают считать «грязным» и не допускают до Игр.

    – Мы говорили перед сезоном, и прозвучало: после Пхенчхана я еще побегаю.

    – Конечно, побегаю. Спорт на Олимпиаде не заканчивается. Я разочаровался в олимпийском движении, во всех этих допусках по непонятным критериям.

    Отстоять свою честь и достоинство – это все конечно хорошо. Но вопрос не в этом. Я ведь не воспринимаю как личное все случившееся со мной. Я воспринимаю это как несправедливость по отношению к чистым спортсменам, которые заслужили право выступить на Играх и не смогут этого сделать. Вот в чем дело. Главное, чтобы все это не повторилось и не случилось с ребятами, которые придут в спорт, главное чтобы они не разочаровались, чтобы с ними такого не было. Вот о чем я думаю.

    – Всегда и все говорят: Олимпийские игры – главная цель и мечта.

    – Я ставил себе такую цель. Больше не буду ставить на это», – отметил Юсков.

    Рекордсмены мира не поедут на Олимпиаду? Абсурд в коньках

     

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