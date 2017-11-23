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    Федерация бобслея России: «В МОК идет подготовка к снятию с Игр-2018 всей олимпийской сборной России»

    Теги Сочи-2014 допинг ФБР МОК сборная России (бобслей) сборная России жен (бобслей) Александр Касьянов Ильвир Хузин Алексей Пушкарев Денис Освальд

    Пресс-секретарь Федерации бобслея России (ФБР) Анна Макарова рассказала о слушаниях в Международном олимпийском комитете (МОК) по делам российских спортсменов.

    – В общей сложности сегодня рассматриваются дела четверых российских бобслеистов. Решений пока не будет.

    МОК выдергивает там всех подряд, он идет не по списку, а произвольно, и это будет длиться еще очень долго.

    - Очень долго – это до 5 декабря?

    – Нет, это независимые друг от друга процессы. 5 декабря будут решать, допускать ли сборную России в целом к Играм.

    А вот с этим мероприятием – это только начало. Они будут вызывать всех, кого им угодно, если надо – всю сборную снимут.

    - Дело рассматривает комиссия Освальда?

    – В списке Освальда Касьянова, Хузина и Пушкарева нет. Этим занимается сам МОК. Вскрывают пробы – и вызывают спортсменов.

    - То есть счет спортсменов может идти на десятки?

    – Там счет уже идет на сотни. Постепенно будут тащить эту лямку. До 5 декабря они просто не успеют, а до бобслея добрались, чтобы к Играм состав подчистить.

    - Получается, идет подготовка к снятию всей сборной России по бобслею и скелетону с Олимпиады?

    – Вообще всей олимпийской сборной по всем видам спорта, – рассказала Макарова. 

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