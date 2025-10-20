Вопрос допуска российских бобслеистов и скелетонистов обсудят 21 октября на исполкоме IBSF

Исполком IBSF рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов 21 октября.

Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение о запрете участия россиян в соревнованиях.

«Завтра будет исполком IBSF. Там будет принято решение касательно решения трибунала. Они будут решать, каким образом что делать. Будут смотреть, какие критерии выставлять, какие документы нам подавать», – сказал Пегов.

Россияне отстранены от турниров под эгидой IBSF с 2022 года.