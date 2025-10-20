Зубков о решении IBSF в пользу россиян: «Увы, попасть на Олимпиаду все равно будет не так просто. Когда нас допустят – вопрос»

Александр Зубков считает, что бобслеистам будет тяжело попасть на Олимпиаду-2026.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным запрет участия россиян в соревнованиях.

«Это очень хорошо! Пускай ребята выходят на международный уровень и соревнуются, достойно представляют Россию. Но теперь необходимо разобраться в деталях. Вердикт о допуске отечественных атлетов примет комиссия IBSF. Уже там решат, в каком количестве их допустят.

Конечно, изменение позиции международной федерации удивляет. Работа в данном направлении велась Министерством спорта и Федерацией бобслея России. Все вопросы прежде всего следует задавать им. Давление со стороны Министерства спорта точно сказалось.

Увы, попасть на Олимпиаду все равно будет не так просто. Ведь для начала требуется получить допуск на этапы Кубка мира, откуда и можно отбираться на Игры. Это целиком и полностью вотчина IBSF. Когда нас допустят – вопрос. Понятно, что сами ребята ждут лучшего и хотят показать лучший результат», – рассказал чемпион мира, бывший президент Федерации бобслея России Зубков .

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.