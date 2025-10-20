Александр Третьяков: «Международная федерация может снять с нас ограничения, а МОК просто не позволит выступить на Олимпиаде»

Александр Третьяков призвал дождаться разъяснений от IBSF насчет допуска россиян.

В понедельник министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным запрет участия российских спортсменов в соревнованиях. Они отстранены с 2022 года.

«Пока сложно представить, как это все будет выглядеть. Думаю, лучше дождаться комментариев международной федерации. Помню, как в свое время тот же трибунал IBSF допускал меня до соревнований. Но пока неясны детали: сколько человек допустят, в каком статусе.

Плюс давайте не забывать, что международная федерация может снять с нас ограничения, а Международный олимпийский комитет (МОК) просто не позволит выступить на Олимпиаде. Собственно, меня так не пустили на Игры-2018, хотя я абсолютно по праву пробился туда. Там просто могут сказать: «Да, вы отобрались, но мы вам не рады».

В любом случае это очень хорошее решение. Налицо серьезный прогресс. Теперь ждем дальнейших шагов от IBSF и МОК. Все члены сборной России до конца рассчитывают на допуск. Теперь шансы на это возросли многократно. Появился свет в конце тоннеля. Все отечественные бобслеисты и скелетонисты следят за новостями и верят в лучшее», – сказал олимпийский чемпион по скелетону Третьяков .