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    Виталий Смирнов: «Рано или поздно мы должны признать вклад семьи Степановых»

    Теги допинг Виталий Смирнов Юлия Степанова (Русанова) Виталий Степанов НОАК

    Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что России нужно признать вклад семьи Степановых в борьбу с допингом.

    «Если всех называть Павликами Морозовыми, мы далеко не уйдем. Нравится это или нет, но такой вопрос перед нами стоит.

    Мировое сообщество признает вклад семьи Степановых. Я думаю, рано или поздно мы тоже должны это сделать», – сказал Смирнов.

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