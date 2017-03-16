Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что России нужно признать вклад семьи Степановых в борьбу с допингом.

«Если всех называть Павликами Морозовыми, мы далеко не уйдем. Нравится это или нет, но такой вопрос перед нами стоит.

Мировое сообщество признает вклад семьи Степановых. Я думаю, рано или поздно мы тоже должны это сделать», – сказал Смирнов.