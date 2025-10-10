Казахи против «карликов»: пора забивать?

Сборная Казахстана возвращается на «Астана Арену», чтобы отыграться за счет команды из крошечного княжества. Эксперты Olimpbet считают «ястребов» безоговорочными фаворитами и ждут как минимум три гола хозяев.

Чемпионат мира 2026. Квалификация. Европа. Группа J, Седьмой тур. Казахстан – Лихтенштейн. 10 октября, 19:00 (время Астаны)

У сборной Казахстана остались лишь математические шансы на то, чтобы квалифицироваться в финальную часть мирового первенства. Однако у Лихтенштейна их уже нет вовсе.

Поэтому совсем неудивительно, что эксперты Olimpbet считают нашу национальную команду фаворитом домашнего матча с футбольными «карликами» из европейского княжества, причем безоговорочным.

Этому статусу не мешает даже то обстоятельство, что казахстанцы проведут встречу с «красно-синими» без полноценного главного тренера. Предыдущий наставник «ястребов» Али Алиев взял самоотвод после крупного поражения от Бельгии (0:6), и сборную на два ближайших матча квалификации принял опытнейший Талгат Байсуфинов.

Впрочем, команда Лихтенштейна – такой соперник, который считается аутсайдером едва ли не любого противостояния. По крайней мере, в отборочной группе J – точно. Это наглядно подтвердила и игра первого круга текущего цикла с нашей сборной, которая увезла из Вадуца «сухую» победу со счетом 2:0.

В целом же, коллектив под управлением немецкого специалиста Конрада Фюнфштюка в пяти матчах отбора к ЧМ-2026 вообще не забил ни одного мяча, а в свои ворота пропустил 19.

Аналитики Olimpbet не сомневаются в том, что сборная Казахстана обязательно отличится во встрече с Лихтенштейном и на своем поле, причем не менее трех раз. Соответственно, матч на «Астана Арене» с большой долей вероятности ожидается «верховым».

В этой игре не сможет принять юное дарование отечественного футбола Дастан Сатпаев – у 17-летнего нападающего «Кайрата» небольшое повреждение. Однако и этот неприятный факт не должен помешать нашим «ястребам» победить.

Бельгия – Северная Македония. 10 октября, 23:45

Уже по окончания матча между сборными Казахстана и Лихтенштейна в отборочной группе J состоится еще одна игра – национальных команд Бельгии и Северной Македонии.

Эксперты Olimpbet практически не верят в благоприятный исход для гостей, полагая, что у хозяев предстоящего сражения шансы на победу примерно в 15 раз выше.

Между тем, сейчас именно балканские «рыси» возглавляют турнирную таблицу квартета, опережая идущих следом «красных дьяволов» на один балл. Правда, македонцы провели на матч больше, так что по потерянным очкам в четверке лидируют как раз бельгийцы.

В случае выигрыша в гостях северные македонцы максимально приблизятся к итоговому первому месту в квартете J и, соответственно, к прямой путевке на мундиаль.

К слову, в домашнем матче квалификации ЧМ-2026 команда под управлением Благое Милевски дала бой коллективу Руди Гарсии, вырвав ничью на последних минутах встречи в Скопье – 1:1.

Если же говорить про общую статистку их противостояния, то она заметно в пользу «красных дьяволов», которые в пяти проведенных очных дуэлях ни разу не уступили – три победы, причем сухие, и два мирных исхода.

На этот раз аналитики Olimpbet также предвкушают успех бельгийцев, ожидая от них если не разгрома, то, как минимум, выигрыша с перевесом в два мяча.

Однозначными фаворитами хозяева считаются и по угловым, которых ожидается не менее девяти.