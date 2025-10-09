0

Все самое интересное в отборе на ЧМ-2026 только начинается

Аналитика Olimpbet на матчи Чехия – Хорватия и Шотландия – Греция.

Чемпионат мира 2026. Группа L. Чехия – Хорватия. 9 октября, 23:45 (время Астаны)

Европейский отбор на чемпионат мира 2026 года выходит на финишную прямую. В центральном матче первого игрового дня седьмого тура квалификации сойдутся лидеры группы L – сборная Чехии в Праге примет команду Хорватии.

Эксперты Olimpbet не видят явного фаворита в этом противостоянии, хотя и отдают небольшое предпочтение гостям.

«Шашечные» не просто возглавляют таблицу своего квинтета, они вообще идут в этом цикле без потерь. Четыре победы из четырех возможных с потрясающей разницей забитых и пропущенных мячей 17:1.

А тех же чехов балканцы на своем поле разгромили 5:1. Да, у сборной Чехии столько же набранных баллов, сколько и у «пламенных», однако хозяева предстоящего сражения провели на матч больше.

В общем, команда Златко Далича, руководящего хорватами уже ровно восемь лет, заслужила себе право на осечку в Праге. Выездная ничья ее более чем устроит. Ну, а победа почти стопроцентно гарантирует поездку на североамериканский мундиаль.

В пользу балканцев и статистика личных взаимоотношений. Сборные Хорватии и Чехии провели между собой пять матчей. Чехам пока ни разу не удалось победить «шашечных» – два поражения и три ничейных результата. Правда, в родных стенах они хорватам и не проигрывали.

Аналитики Olimpbet и на этот раз больше верят в успех Модрича и Ко, практически не сомневаясь в том, что гости забьют в этой встрече.

При этом они не ожидают высокой результативности от футболистов обеих команд, прогнозируя «низовой» матч на пражской «Фортуна Арене».

Группа С. Третий тур. Шотландия – Греция. 9 октября, 23:45

В отборочном квартете С прошло пока лишь два тура, и положение в этой группе пока очень сильно запутанное. Лидируют сборные Дании и Шотландии, набравшие по четыре очка. Следом идет Греция, у которой на один балл меньше.

Впрочем, ситуация во многом может проясниться по итогам очного сражения «горцев» с «эллинами». В случае поражения греки очень сильно осложнят свои перспективы занять хотя бы второе место в четверке, которое даже не дает прямой путевки в финальную часть ЧМ-2026.

Но эксперты Olimpbet не торопятся хоронить надежды «пиратского корабля» доплыть до североамериканского мундиаля. Они считают, что у команды Ивана Йовановича шансов на успех в Глазго ничуть не меньше, чем у хозяев. А если точнее – они абсолютно одинаковые.

О том, что эти соперники приблизительно равны по силам, наглядно демонстрируют два фактора. Первый – положение сборных в рейтинге ФИФА: Греция в нем находится на 40-й позиции, Шотландия – на 43-й.

Второй – статистика очных встреч. Их было четыре, и каждая из команд одержала по две победы. Примечательно и то, что в этом противостояния совершенно отсутствует фактор своего поля – и те, и другие по разу выиграли в родных стенах и на выезде.

Их последняя дуэль, состоявшаяся в марте 2025 года в рамках Лиги наций, вообще завершилась домашним разгромом британцев со счетом 0:3.

Есть еще одна интересная деталь в их соперничестве. Во всех четырех проведенных матчах голами отмечалась лишь одна сторона: кто забивал – тот в итоге и выигрывал. Такая вот своеобразная пара.

Поэтому совсем неудивительно, что аналитики Olimpbet не видят фаворита в этом матче не только по результату, но и по угловым, которых на «Хэмпден Парке» ожидается не более девяти.

