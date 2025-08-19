Фередации падела России и Сербии подписали меморандум о сотрудничестве

Федерация падела России и Союз падела Сербии подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает обмен опытом между странами в рамках развития падела, подготовки тренерских и судейских кадров. Также в рамках меморандума стороны договорились о проведении совместных турниров и товарищеских матчей на уровне сборных. Соответствующий документ подписали Президент ФПР Алексей Золотарев и Президент СПС Джордже Мияйлович во время визита российской делегации в Белград в рамках проведения матчевой встречи между сборными двух стран.

Кроме того, в пятницу, 15 августа российская делегация в составе президента ФПР Алексея Золотарева и генерального директора ФПР Алексея Сорокина посетила Министерство спорта Сербии, где их принял госсекретарь ведомства Ратко Николич. Стороны обсудили позитивную динамику развития падела в двух странах, а также отметили тот факт, что обмен опытом между федерациями проходит в рамках реализации межгосударственного меморандума о сотрудничестве в сфере развития спорта, который в конце мая подписали министры спорта России и Сербии – Михаил Дегтярев и Зоран Гайич.

Николич отметил, что очень рад тому факту, что в предстоящий уикенд «российский флаг снова будет развиваться на спортивных соревнованиях в Европе – там, где ему и положено быть». А российская делегация пригласила сербскую сборную по паделу на ответный визит в Москву.