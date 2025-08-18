Фото
Сборные России и Сербии провели товарищескую матчевую встречу

16 и 17 августа в Белграде прошла товарищеская матчeвая встреча между сборными России и Сербии по паделу. Встреча проходила среди мужских и женских составов. Для женской команды это дебют на международной арене, а для всей сборной – первый матч в статусе национальной команды России.

Впервые российская команда выступила под государственным флагом. Ранее, в апреле этого года, мужская сборная участвовала в матчевой встрече с командой Казахстана под флагом Федерации падела России. После выполнения нормативных требований Министерства спорта РФ был сформирован и утвержден список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по паделу на 2025. В него согласно утвержденным критериям Минспорта включаются спортсмены, занявшие призовые места на Кубке России и места с 1 по 4 на Чемпионате России.

В составе сборной команды России по паделу на матчевую встречу с Сербией были: Артём Матус, Павел Карпушкин, Александр Халанский, Игорь Броун, Даниел Пашаян, Пётр Мальцев, Александр Сазанков, Никита Кузнецов, Вилена Петрова, Влада Кутузова, Дарья Овсянникова, Екатерина Никитина, Ника Служителева. 

Тренерский штаб был представлен Владимиром Осиповым и Дмитрием Ивановым.

В первый день матчевых встреч состоялся основной турнир с участием двух сборных. Мужская и женская команды сыграли в общей сложности 12 матчей. Женский состав сборной России выиграл все 4 матча у сербских соперниц, не отдав им ни одного сета. Противостояние в мужском турнире оказалось более упорным. Сербские паделисты смогли навязать борьбу во всех 8 встречах, некоторые из них стали 3-сетовыми поединками с тай-бреками и длинными розыгрышами. Соперник смог выиграть в двух из шести мужских поединках. Однако общий счет остался за нашими парнями – 6:2 в мужских поединках. А итоговый счет встречи по сумме мужских и женских матчей – 10:2, уверенная победа нашей сборной.

Во второй день турнира, в воскресенье соревнования продолжились турниром смешанных пар, где россияне сыграли в паре с сербскими игроками. Женская часть соревнований прошла в формате группового турнира в один круг, а мужчины сыграли плей-офф по олимпийской система, начиная со стадии четвертьфиналов.

Игры проходили в дружеской атмосфере, на корты в Белграде пришли поболеть много российских и сербских болельщиков. На церемонии открытия прозвучали гимны и были подняты флаги двух стран, а руководители делегации зачитали обращения министров спорта России и Сербии. Стороны договорились об ответном визите сербской сборной весной следующего года.

