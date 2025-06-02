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Министр спорта Сербии: «Потихоньку все федерации и МОК рассматривают возможность снятия санкций с России»

Министр спорта Сербии выступил против санкций в отношении России.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев прилетел в Сербию с рабочим визитом, в ходе которого между странами бал подписан меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.

«Наша позиция – мы против всех видов санкций, в том числе спортивных. Эта позиция понятна, будем ждать.

По информации, которая есть у нас, потихоньку все федерации и конфедерации по всем видам спорта и Международный олимпийский комитет рассматривают [возможность] не только снятия санкций с России, но и чтобы никто и никогда не был подвержен введению санкций в спорте», – заявил Зоран Гайич. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoОлимпийская сборная России
Зоран Гайич
отстранение и возвращение России
logoМОК
ТАСС
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