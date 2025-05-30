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29 мая в Москве прошла церемония награждения девятой ежегодной независимой профессиональной премии MARSPO Awards 2025

Стали известны победители премии MARSPO Awards 2025.

Премия вновь обновила рекорд по количеству участников – более 350 заявок на участие в конкурсе, больше 200 проектов прошли в финальный этап. Также в этом году более 100 экспертов в области спортивного маркетинга вошли в состав жюри, причем не только из России.

Участниками MARSPO Awards 2025 были не только представители из России и Беларуси, но и из Казахстана и Армении. Организаторы продолжают следить за актуальными трендами в спортивном маркетинге, увеличив количество номинаций до 40 категорий, были добавлены новые номинации.

Абсолютным лидером премии MARSPO Awards 2025 стало московское «Динамо», завоевавшее 13 наград, включая 4 золота и престижный Гран-при за проект «Черная пятница» в номинации «Лучший рекламный, имиджевый проморолик бренда».

BetBoom, генеральный партнер премии, завоевал 4 золота в основных номинациях премии. Дебютант премии – крупнейший онлайн-кинотеатр России «Кинопоиск» получил 5 наград, включая 3 золота и звание «Бренд года в спорте». Члены жюри практически единогласно проголосовали за Александра Овечкина в номинации «За вклад в развитие и популяризацию российского спорта».

Самый читаемый телеграм-канал на территории СНГ «Спортивный маркетолог» признан Лучшим каналом о спортивном маркетинге. Отличные результаты показали и одни из самых активных участников премии: ХК «Трактор» и ХК «Динамо» Минск, завоевавшие по 8 призовых мест каждый.

Проект представителей Казахстана, юношеской футбольной лиги Freedom QJ League, получил 5 наград, а Казахстанская Федерация Футбола – 2 призовых места.

На церемонии было объявлено об обновлении проекта. Десятая, юбилейная премия пройдет под новым названием – MVP Awards (Marketing Value Performers).

«Новое название отражает обновленную идеологию проекта, направленную на признание выдающихся достижений в спортивном маркетинге. MVP Awards строится на пяти фундаментальных принципах, которые определяют философию премии: аутентичность, общественное признание, инновации и креативность, лидерство и влияние, а также командный дух», – заявил продюсер премии Николай Сорокин.

Юбилейный, десятый сезон проекта обещает стать поистине уникальным благодаря нововведениям, о которых организаторы пообещали рассказать в течение года. Представители премии уверены, что обновленная MVP Awards станет еще более масштабным и значимым событием в мире спортивного маркетинга.

Опубликовано: Sports
маркетинг
бизнес
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