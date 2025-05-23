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Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по спорту

Путин проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев, который сегодня встретился с ветеранами боевых действий.

Совещание будет посвящено развитию адаптивного спорта. 

«На следующей неделе планируется заседание Совета по спорту при президенте на тему развития адаптивного спорта, вовлечения ветеранов спецоперации. Владимир Владимирович Путин, наш президент, будет его проводить.

И там будет озвучен ряд решений в поддержку и воинов спецоперации, и в целом по развитию адаптивного спорта. Это в фокусе нашего внимания», – заявил Дегтярев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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ТАСС
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