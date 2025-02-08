0

РУСАДА за январь 2025 года взяло у спортсменов 966 допинг-проб

Инспекторы допинг-контроля РУСАДА в январе взяли у спортсменов 966 проб.

Об этом сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства. 

За 2024 год РУСАДА взяло у спортсменов 11 070 допинг-проб (970 – в январе), за 12 месяцев 2023 года – 11 091 пробу, в 2022-м – 11 053.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoРУСАДА
logoдопинг
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
«Будем уделять внимание ближайшему окружению юных спортсменов». ФФККР пересмотрела план образовательных антидопинговых мероприятий на 2025 год
26 февраля, 15:24
Светлана Журова: «Еще на этапе Олимпиады в Сочи Россия была самой прогрессивной страной в мире в плане антидопинговой работы. Так есть и сейчас»
343 февраля, 16:22
Дикиджи, Степанова и Букин стали самыми проверяемыми РУСАДА фигуристами в 2024 году
831 января, 13:22
Рекомендуем
Главные новости
Метал-группа Gojira получила «Грэмми» за выступление на открытии Олимпиады-2024 в Париже
855 февраля, 09:24
Олимпийские киберспортивные игры могут перенести на 2026-й или 2027 год (Sport Business)
29 января, 13:15Киберспорт
Канделаки о словах Серегиной про ее уход с «Матч ТВ»: «Я вернулась, не переживайте»
5616 января, 16:14
Дмитрий Свищев: «Допуск к международным соревнованиям может произойти в любой момент. Лед тронулся, нужно еще немножечко потерпеть»
3231 декабря 2024, 11:38
Чемпионат России по волейболу. 19-й тур. «Факел» обыграл «Нефтяник», «Локомотив» сыграет с петербургским «Зенитом», другие матчи
125 декабря 2024, 21:03
Колобков о допуске: «ISU понимает, что их действия унизительны для российских спортсменов и федерации, которые внесли значительный вклад в развитие фигурного катания»
2220 декабря 2024, 14:34
Шахматы появятся на ЧМ по киберспорту в Рияде. Призовой фонд турнира – 1,5 млн долларов
118 декабря 2024, 10:10Фото
Роман Крамарь стал генеральным директором Олимпийского комитета России, Виктор Березов – генеральным секретарем
413 декабря 2024, 10:19
Законопроект по созданию Российского спортивного фонда внесут на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время
1411 декабря 2024, 11:01
Куннокума, Хотток, Пуноппан – угадаете родину этих блюд?
6 декабря 2024, 07:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Российский бренд Natural Advance стал техническим партнером сборной России по футболу в залах
4 февраля, 10:45Фото
Фестиваль Розафест пройдет с 25 января по 2 февраля на курорте «Роза Хутор»
24 января, 12:20Фото
РУСАДА выявило в сентябре 6 возможных нарушений антидопинговых правил, всего с начала года – 65
26 октября 2024, 07:20
Более 200 спикеров приняли участие в «Спорт Бизнес Конгрессе» 2024
1 октября 2024, 09:50Фото
До «Спорт Бизнес Конгресс» осталось два дня. Участвуйте в главном деловом событии осени в сфере спортивного бизнеса!
24 сентября 2024, 12:50Фото
Стала известна деловая программа форума «Спорт Бизнес Конгресс». В нее войдут панельные дискуссии, кейс-сессии и специальные форматы
116 сентября 2024, 14:41Фото
«Спорт Бизнес Конгресс» пройдет 26 и 27 сентября в Москве
29 августа 2024, 13:37Фото
Дмитрий Губерниев об аресте Дурова во Франции: «Не простим!!! Чтобы вам всем вечно в Сене на триатлоне плавать…»
525 августа 2024, 08:40Киберспорт
Церемония награждения G8 Creative Awards пройдет 13 сентября на Хлебозаводе №9
9 августа 2024, 16:39
Запустили фэнтези Чемпионшипа! Успейте собрать команду
8 августа 2024, 14:30Фэнтези
Рекомендуем