РУСАДА за январь 2025 года взяло у спортсменов 966 допинг-проб
Инспекторы допинг-контроля РУСАДА в январе взяли у спортсменов 966 проб.
Об этом сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства.
За 2024 год РУСАДА взяло у спортсменов 11 070 допинг-проб (970 – в январе), за 12 месяцев 2023 года – 11 091 пробу, в 2022-м – 11 053.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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