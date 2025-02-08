РУСАДА за январь 2025 года взяло у спортсменов 966 допинг-проб

Инспекторы допинг-контроля РУСАДА в январе взяли у спортсменов 966 проб.

Об этом сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства.

За 2024 год РУСАДА взяло у спортсменов 11 070 допинг-проб (970 – в январе), за 12 месяцев 2023 года – 11 091 пробу, в 2022-м – 11 053.