Выиграй билеты на вечеринку PARI Padel League Moscow 2024

15-17 ноября PARI проведет в столице самое массовое соревнование по паделу в России ― PPL Moscow 2024. Вечеринка в честь открытия турнира пройдет 16 ноября, и выиграть билеты на нее можно прямо сейчас.

В канале сообщества любителей падела PDL проходит розыгрыш мест на вечеринке. 10 победителей получат по два билета, мерч PARI Padel League и стильную футболку.

Чтобы претендовать на победу в конкурсе, нужно подписаться на PDL в Telegram , VK и YouTube . Обладателей призов определят случайным образом. Результаты и имена победителей будут опубликованы 15 ноября в 19:00 по московскому времени в телеграм-канале PDL.

В рамках мероприятия состоится церемония награждения призеров турнира в профессиональных категориях, розыгрыши призов и подарков для участников турнира.

Кроме того, все желающие смогут пройти специальный генетический тест, который поможет раскрыть ваши сильные качества в паделе. Хедлайнером вечеринки выступит музыкант Alon.

Мероприятие состоится 16 ноября на территории LOFT HALL (улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 35) и начнется в 20:00 по московскому времени.

Матчи PPL Moscow 2024 пройдут на новой площадке Lunda Конструктор ― самом крупном падел-центре России, на территории которого размещено 10 крытых кортов. В турнире примут участие более 200 игроков в семи категориях: мужская и женская А (Про категории), мужская и женская В, мужская С, микст (смешанная), а также STARS ― VIP-категория, куда войдут бизнесмены, блогеры и селебрити.

Призовой фонд в двух профессиональных категориях (мужская и женская А) составит 1 000 000 рублей. Участников категорий B, С и микст ждут ценные призы от лиги и партнеров турнира.