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Более 70% россиян к 2030 году будут заниматься спортом во дворе

Физическая активность на свежем воздухе становится трендом. Все больше молодых семей при покупке квартиры выбирают жилые комплексы с развитой дворовой территорией: пешеходными зелеными тропами, силовыми тренажерами, нейродинамическими и спортивными площадками. Эксперты журнала Enter считают, что к 2030 году более 70% горожан будут заниматься спортом во дворе.

Проект «Символ» от девелопера «Донстрой» в Лефортово – один из лучших примеров жилого комплекса, в котором созданы все условия для занятий спортом под открытым небом.

Для тех, кто предпочитает командные игры, на территории «Символа» откроются площадки для мини-футбола и стритбола. Резидентам-велолюбителям понравится километровая велодорожка с кольцевым маршрутом и специальным покрытием.

Кроме того, жители комплекса смогут потренироваться на воркаут-площадке с тренажерами для легкой и тяжелой атлетики, позаниматься йогой на зеленом газоне, а еще сразиться друг с другом в настольные игры. Для этого на территории комплекса предусмотрены четыре стола с удобными скамейками, которые находятся под навесом. Расслабиться после всех активностей можно будет в зоне отдыха с 10 шезлонгами.

Чтобы утренняя или вечерняя пробежка приносила пользу не только физическому, но и ментальному здоровью (снижению стресса и улучшению настроения), все 6 кварталов пересекает двухкилометровая «Зеленая река» – ландшафтный парк с уютным бульваром. В центре комплекса находится двухуровневый мост с горшками для рябины и вьющимся виноградом вместо опор. Под ним в специальном крытом пространстве установят качели, а в непогоду здесь будут проходить спектакли и концерты.

Для детей на территории «Символа» созданы два «сказочных острова»: «Холмистые берега» и «Вековой дуб». Общая площадь развивающих зон – 1300 кв. м.

Кроме спортивных объектов, в комплексе есть все необходимое для комфортной и безопасной жизни. Это квартиры с десятками уникальных планировочных решений: каминами, ванными комнатами с окнами, индивидуальными террасами, прекрасным видом на столицу благодаря окнам высотой от 2,1 м и др. А еще – более 120 действующих объектов внутриквартальной инфраструктуры: рестораны, супермаркеты, физкультурно-оздоровительные центры, салоны красоты, аптеки и пункты доставки.

У «Символа» удобная логистика, резиденты комплекса смогут воспользоваться сразу тремя станциями метро: «Римская», «Площадь Ильича» и «Авиамоторная», а до Садового кольца  или Третьего транспортного кольца можно добраться за 5 минут на машине.

Вся инфраструктура «Символа» способствует поддержке здорового образа жизни как у молодых, так и у пожилых резидентов комплекса.

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Проектная декларация на сайте Наш.Дом.РФ.

Фото проекта «Символ»: Пресс-служба «Донстрой»

Опубликовано: Sports
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