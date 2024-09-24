До «Спорт. Бизнес. Конгресс» осталось два дня. Участвуйте в главном деловом событии осени в сфере спортивного бизнеса!
В рамках двухдневного конгресса холдинг СБК объединит ведущих представителей спортивной отрасли в инфраструктуре и маркетинге. Мероприятие пройдет 26 и 27 сентября в обновленном УСЗ «Дружба» (ул. Лужники, д. 24, стр. 5).
В качестве спикеров на форуме выступят топ-менеджеры и ведущие функционеры индустрии. В их числе: Леонид Рапопорт (министр физической культуры и спорта Свердловской области), Владимир Леонов (министр спорта Республики Татарстан), Ольга Торубарова (министр спорта Республики Крым), Денис Петровский (министр спорта Красноярского края), Ирина Винер (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики), Никита Нагорный (президент всероссийской федерации фиджитал спорта и олимпийский чемпион), Никита Мазепин (автогонщик, председатель совета фонда «Мы выступаем как один»), Игорь Строляров (руководитель проекта «Игры Будущего»), Светлана Хоркина (президент Ассоциации спортивных клубов по спортивной гимнастике), Мария Киселева (руководитель Театра на воде и Центра синхронного плавания), Илона Корстин (генеральный директор Единой Лиги ВТБ).
Организаторы предлагают набор форматов, среди которых есть как дискуссионные, так и прикладные – участники смогут не только обсудить, но и найти решения для своих бизнес-задач прямо во время конгресса.
Состав деловой программы:
1) Панельные дискуссии;
2) Кейс-сессии;
3) Специальные форматы.
Зарегистрироваться в качестве гостя можно тут, а приобрести билет делегата – тут.
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