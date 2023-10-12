Магазин Runlab собирает ненужную спортивную экипировку для благотворительных фондов. Сдать одежду можно в Москве и Санкт-Петербурге

Теги плавание велошоссе Бег любительский спорт Благотворительность Забег Календарь стартов Прочие

Магазин экипировки для бега и триатлона Runlab собирает спортивную одежду для нуждающихся. 

Сдать можно старую и ненужную экипировку – одежду, кроссовки, шапки, перчатки, беговые сумки и другие аксессуары. Все передадут в благотворительные фонды, которые оказывают поддержку семьям с детьми-инвалидами, многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким мамам и пенсионерам. 

Экипировку можно принести в магазины Runlab в Москве и Санкт-Петербурге до 25 октября. Узнать адреса можно на странице Runlab ВКонтакте

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