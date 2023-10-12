Магазин Runlab собирает ненужную спортивную экипировку для благотворительных фондов. Сдать одежду можно в Москве и Санкт-Петербурге

Магазин экипировки для бега и триатлона Runlab собирает спортивную одежду для нуждающихся.

Сдать можно старую и ненужную экипировку – одежду, кроссовки, шапки, перчатки, беговые сумки и другие аксессуары. Все передадут в благотворительные фонды, которые оказывают поддержку семьям с детьми-инвалидами, многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким мамам и пенсионерам.

Экипировку можно принести в магазины Runlab в Москве и Санкт-Петербурге до 25 октября. Узнать адреса можно на странице Runlab ВКонтакте.

«Для многих майка за 250 рублей – это дорого». Как бегун из Ульяновска собирает экипировку со всей России и раздает спортсменам из детдомов и сельских школ