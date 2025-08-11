Соревнования по экстремальному триатлону Wild Siberia 2026 перенесены на июнь

С 23 по 25 июня в селе Акташ (Республика Алтай) пройдут экстремальные соревнования по триатлону Wild Siberia (21+) на дистанциях 112, 226 и 339 км.

Ранее команда Wild Siberia открыла регистрацию на гонку со старыми датами. Организаторы 5 лет проводили соревнования в июле, но в 2025 году туристов на Алтае стало больше, на дорогах «увеличился автомобильный трафик». Велоэтап проходит по Чуйскому тракту (самая красивая дорога по версии журнала National Geographic), и организаторы ради безопасности решили перенести соревнования на июнь.

Слот можно перенести на 2027 год без доплаты. Также можно оформить возврат регистрации, для этого надо написать на почту организатора contact@siberiaxtri.com.

Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора . Регистрация проходит на сайте WildSiberia .