Более 450 спортсменов приняли участие в заплыве AURORA SWIM 2025, который прошел 16 августа в Ленинградской области
16 августа в поселке Поляны в Ленинградской области прошел девятый заплыв AURORA SWIM. Участникам соревновались на следующих дистанциях: 2 и 4 км. Дистанцию 4 км можно было также преодолеть в составе эстафетной команды (2 человека плыли по 2 километра).
Стартово-финишный городок располагался на территории загородного курорта «Аврора-клуб» в районе Семиозерья (70 км от Санкт-Петербурга).
Результаты победителей и призеров:
4 км, мужчины
Богдан Коваленко – 48:23
Дмитрий Евсюков – 49:42
Георгий Кауров – 53:12
4 км, женщины
Юлия Бочкова – 1:06:41
Анна Колосова – 1:07:57
Елена Панферова – 1:10:01
2 км, мужчины
Константин Богданов – 25:00
Дмитрий Григорьев – 26:16
Роман Невзоров – 28:02
2 км, женщины
Таисия Козиковская – 27:26
Ольга Каракчиева – 28:25
Анна Калмакова – 29:03
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.