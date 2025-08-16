  • Спортс
  • Более 450 спортсменов приняли участие в заплыве AURORA SWIM 2025, который прошел 16 августа в Ленинградской области
Более 450 спортсменов приняли участие в заплыве AURORA SWIM 2025, который прошел 16 августа в Ленинградской области

16 августа в поселке Поляны в Ленинградской области прошел девятый заплыв AURORA SWIM. Участникам соревновались на следующих дистанциях: 2 и 4 км. Дистанцию 4 км можно было также преодолеть в составе эстафетной команды (2 человека плыли по 2 километра).

Стартово-финишный городок располагался на территории загородного курорта «Аврора-клуб» в районе Семиозерья (70 км от Санкт-Петербурга). 

Результаты победителей и призеров:

4 км, мужчины

  1. Богдан Коваленко – 48:23

  2. Дмитрий Евсюков – 49:42

  3. Георгий Кауров – 53:12

4 км, женщины

  1. Юлия Бочкова – 1:06:41

  2. Анна Колосова – 1:07:57

  3. Елена Панферова – 1:10:01

2 км, мужчины

  1. Константин Богданов – 25:00

  2. Дмитрий Григорьев – 26:16

  3. Роман Невзоров – 28:02

2 км, женщины

  1. Таисия Козиковская – 27:26

  2. Ольга Каракчиева – 28:25

  3. Анна Калмакова – 29:03

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
Календарь стартов
любительский спорт
плавание
