Более 450 спортсменов приняли участие в заплыве AURORA SWIM 2025, который прошел 16 августа в Ленинградской области

16 августа в поселке Поляны в Ленинградской области прошел девятый заплыв AURORA SWIM. Участникам соревновались на следующих дистанциях: 2 и 4 км. Дистанцию 4 км можно было также преодолеть в составе эстафетной команды (2 человека плыли по 2 километра).

Стартово-финишный городок располагался на территории загородного курорта «Аврора-клуб» в районе Семиозерья (70 км от Санкт-Петербурга).

Результаты победителей и призеров:

4 км, мужчины

Богдан Коваленко – 48:23 Дмитрий Евсюков – 49:42 Георгий Кауров – 53:12

4 км, женщины

Юлия Бочкова – 1:06:41 Анна Колосова – 1:07:57 Елена Панферова – 1:10:01

2 км, мужчины

Константин Богданов – 25:00 Дмитрий Григорьев – 26:16 Роман Невзоров – 28:02

2 км, женщины

Таисия Козиковская – 27:26 Ольга Каракчиева – 28:25 Анна Калмакова – 29:03

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .