«Белые ночи». Озбилен и Джалета одержали победы, Александрова – 3-я, Миншин – 6-й, Бабиков – 14-й
Турецкий бегун Озбилен одержал победу в марафоне «Белые ночи».
«Белые ночи»
Санкт-Петербург
42,2 км
Мужчины
1. Ильхам Озбилен (Турция) – 2.11,55
2. Масреша Бере Бисетегн (Эфиопия) – 2.11,55
3. Сэмми Киген Корир (Кения) – 2.11,56
4. Гилберт Киплетинг Чумба (Кения) – 2.11,58
5. Хэммингтон Кимайо Чероп (Кения) – 2.12,45
6. Ильдар Миншин (Россия) – 2.12,48...
14. Антон Бабиков (Россия) – 2.22,51
Женщины
1. Ленса Дебеле Джалета (Эфиопия) – 2.29,05
2. Йенеабеба Мару Эджигу (Эфиопия) – 2.29,41
3. Дина Александрова (Россия) – 2.29,56
4. Луиза Дмитриева (Россия) – 2.30,22
5. Кололе Мекашу Тефера (Эфиопия) – 2.35,30
6. Ирина Сергеева (Россия) – 2.40,00
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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