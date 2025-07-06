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«Белые ночи». Озбилен и Джалета одержали победы, Александрова – 3-я, Миншин – 6-й, Бабиков – 14-й

Турецкий бегун Озбилен одержал победу в марафоне «Белые ночи».

«Белые ночи»

Санкт-Петербург

42,2 км

Мужчины

1. Ильхам Озбилен (Турция) – 2.11,55

2. Масреша Бере Бисетегн (Эфиопия) – 2.11,55

3. Сэмми Киген Корир (Кения) – 2.11,56

4. Гилберт Киплетинг Чумба (Кения) – 2.11,58

5. Хэммингтон Кимайо Чероп (Кения) – 2.12,45

6. Ильдар Миншин (Россия) – 2.12,48...

14. Антон Бабиков (Россия) – 2.22,51

Женщины

1. Ленса Дебеле Джалета (Эфиопия) – 2.29,05

2. Йенеабеба Мару Эджигу (Эфиопия) – 2.29,41

3. Дина Александрова (Россия) – 2.29,56

4. Луиза Дмитриева (Россия) – 2.30,22

5. Кололе Мекашу Тефера (Эфиопия) – 2.35,30

6. Ирина Сергеева (Россия) – 2.40,00

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
результаты
Хэммингтон Кимайо Чероп
любительский спорт
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