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Ахмадеев и Аплачкина выиграли забег на 10 км на марафоне «Белые ночи»

Ахмадеев и Аплачкина выиграли забег на 10 км на марафоне «Белые ночи».

«Белые ночи»

Санкт-Петербург

10 км

Мужчины

1. Ринас Ахмадеев – 28,30

2. Артем Попов – 28,52

3. Евгений Волков – 29,19

4. Егор Лимонов – 29,24

5. Александр Ольков – 29,27

Женщины

1. Светлана Аплачкина – 31,36

2. Лилия Мендаева – 33,05

3. Ульяна Андреева – 33,10

4. Софья Каменева – 33,23

5. Алла Сидорова – 33,25

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Алла Сидорова
Егор Лимонов
Светлана Аплачкина
Ульяна Андреева
результаты
Белые ночи
Лилия Мендаева
Ринас Ахмадеев
Александр Ольков
Евгений Волков
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