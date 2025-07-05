Ахмадеев и Аплачкина выиграли забег на 10 км на марафоне «Белые ночи»
Ахмадеев и Аплачкина выиграли забег на 10 км на марафоне «Белые ночи».
«Белые ночи»
Санкт-Петербург
10 км
Мужчины
1. Ринас Ахмадеев – 28,30
2. Артем Попов – 28,52
3. Евгений Волков – 29,19
4. Егор Лимонов – 29,24
5. Александр Ольков – 29,27
Женщины
1. Светлана Аплачкина – 31,36
2. Лилия Мендаева – 33,05
3. Ульяна Андреева – 33,10
4. Софья Каменева – 33,23
5. Алла Сидорова – 33,25
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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