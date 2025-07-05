Ахмадеев о победе на 10 км на марафоне «Белые ночи»: «Приятно вернуться в Санкт-Петербург за дублем. У меня все получилось»

Ахмадеев оценил победу на дистанции 10 км на марафоне «Белые ночи».

«Приятно вернуться в Санкт-Петербург за дублем. В прошлом году у меня была победа, а этом я планировал вернуться и побороться за первое место. У меня все получилось. Получилось и установить рекорд трассы, чем я очень доволен.

В последние 3 км мне стало некомфортно – на десятке они ключевые. Когда ты бежишь на рекорд и остаешься один, то это удваивает или утраивает усилия.

Отрываться стал примерно к 5 км. Хочу сказать спасибо соперникам, которые поддерживали темп на первой половине. Это очень важно, когда ты планируешь бежать быстро», – рассказал Ринас Ахмадеев .