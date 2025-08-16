Данил Конотоп и Татьяна Панина стали победителями на дистанции 100 км на шоссейной велогонке Tatneft Tour de Tatarstan Almetyevsk 2025
16 августа в Альметьевске (Республика Татарстан) прошла шоссейная велогонка Tatneft Tour de Tatarstan Almetyevsk 2025 от организаторов TIMERMAN. Участники соревновались на дистанциях 25, 50, 75 и 100 км. Дистанцию 50 км можно было также преодолеть в составе эстафетной команды.
Результаты победителей и призеров:
100 км, мужчины
Данил Конотоп – 2:20:48
Булат Гафиятов – 2:24:06
Дмитрий Зотеев – 2:24:06
100 км, женщины
Татьяна Панина – 2:24:15
Мария Самсонкина – 2:53:18
Татьяна Мудрая – 3:05:05
75 км, мужчины
Иван Кочетов – 1:46:57
Антон Константинов – 1:46:58
Максим Лопачев – 1:46:58
75 км, женщины
Елена Афанасьева – 2:11:53
Алина Бочкарева – 2:30:49
Виктория Шишкина – 2:38:54
50 км, мужчины
Зуфар Галиуллин – 1:10:53
Адель Зиганшин – 1:10:58
Камиль Гараев – 1:12:39
50 км, женщины
Ксения Скворцова – 1:13:35
Инна Хакимьянова – 1:19:41
Вилена Фархутдинова – 1:22:50
25 км, мужчины
Ришат Ситдиков – 36:35
Аскар Юлдашбаев – 38:05
Алимжан Жанабаев – 38:05
25 км, женщины
Есения Львова – 44:32
Милена Хасанова – 44:32
Сафия Хусаинова – 44:33
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.