  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • Данил Конотоп и Татьяна Панина стали победителями на дистанции 100 км на шоссейной велогонке Tatneft Tour de Tatarstan Almetyevsk 2025
0

Данил Конотоп и Татьяна Панина стали победителями на дистанции 100 км на шоссейной велогонке Tatneft Tour de Tatarstan Almetyevsk 2025

16 августа в Альметьевске (Республика Татарстан) прошла шоссейная велогонка Tatneft Tour de Tatarstan Almetyevsk 2025 от организаторов TIMERMAN. Участники соревновались на дистанциях 25, 50, 75 и 100 км. Дистанцию 50 км можно было также преодолеть в составе эстафетной команды.

Результаты победителей и призеров:

100 км, мужчины

  1. Данил Конотоп – 2:20:48

  2. Булат Гафиятов – 2:24:06

  3. Дмитрий Зотеев – 2:24:06

100 км, женщины

  1. Татьяна Панина – 2:24:15

  2. Мария Самсонкина – 2:53:18

  3. Татьяна Мудрая – 3:05:05

75 км, мужчины

  1. Иван Кочетов – 1:46:57

  2. Антон Константинов – 1:46:58

  3. Максим Лопачев – 1:46:58

75 км, женщины

  1. Елена Афанасьева – 2:11:53

  2. Алина Бочкарева – 2:30:49

  3. Виктория Шишкина – 2:38:54

50 км, мужчины

  1. Зуфар Галиуллин – 1:10:53

  2. Адель Зиганшин – 1:10:58

  3. Камиль Гараев – 1:12:39

50 км, женщины

  1. Ксения Скворцова – 1:13:35

  2. Инна Хакимьянова – 1:19:41

  3. Вилена Фархутдинова – 1:22:50

25 км, мужчины

  1. Ришат Ситдиков – 36:35

  2. Аскар Юлдашбаев – 38:05

  3. Алимжан Жанабаев – 38:05

25 км, женщины

  1. Есения Львова – 44:32

  2. Милена Хасанова – 44:32

  3. Сафия Хусаинова – 44:33

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Timerman
любительский спорт
Календарь стартов
велошоссе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Перекрытая Москва – 😍. Отдана велосипедистам, бегунам и триатлетам
сегодня, 12:10
Главные новости
Елена Седова проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет 18 августа
вчера, 08:50
Александр Панжинский проведет бесплатную открытую тренировку в «Беговом центре» в «Лужниках». Она состоится 11 августа
8 августа, 08:50
Андрей Янович выиграл Сибирский международный марафон. Он обогнал кенийца Джеффри Биргена на последних метрах
2 августа, 08:37
Открылась регистрация на Гатчинский полумарафон. Старт пройдет 9 ноября
11 августа, 15:32
Побит рекорд России на ультрамарафонской гонке на выбывание Biotropika Ultra Trail. Иван Заборский пробежал 106 кругов или 710,8 км
4829 июля, 20:12
Тренер Иван Матюшов: «Я сейчас пишу треки про плавание, планируем не только про него. Надеюсь, уклон в медиа будет продуктивным»
22 июля, 08:57
Тренер Иван Матюшов о съемках видео для соцсетей: «Я рассматривал страницу как резюме. Вдруг придется устраиваться на новую работу – а тут у меня будет такая визитная карточка»
22 июля, 08:43
«Белые ночи». Озбилен и Джалета одержали победы, Александрова – 3-я, Миншин – 6-й, Бабиков – 14-й
45 июля, 21:43
Ахмадеев о победе на 10 км на марафоне «Белые ночи»: «Приятно вернуться в Санкт-Петербург за дублем. У меня все получилось»
5 июля, 19:45
Ахмадеев и Аплачкина выиграли забег на 10 км на марафоне «Белые ночи»
5 июля, 18:12
Ко всем новостям
Последние новости
Организаторы серии забегов по Золотому кольцу представили медаль «За приверженность бегу – 2025». Надо пробежать 7 и более забегов
13 августа, 14:26
Открылась регистрация на кроссы «Лисья гора» и «Быстрый пёс» в Битцевском лесу
12 августа, 17:21
Открылась регистрация на заплыв серии X-WATERS в Казахстане. Старт пройдет 7-9 августа 2026 года
11 августа, 19:05
Соревнования по экстремальному триатлону Wild Siberia 2026 перенесены на июнь
11 августа, 17:13
Григорий Навроцкий и Анна Бойкова стали победителями «железной» дистанции на соревнованиях «ЛИГА ТРИАТЛОНА IRONSTAR МОСКВА 226»
11 августа, 08:42
Ринас Ахмадеев и Елена Седова выиграли полумарафон в рамках «Забега 2030». Старт прошел в Москве 10 августа
10 августа, 16:29
Около 400 спортсменов приняли участие в легкоатлетических соревнованиях «Гатчинская дорожка»
10 августа, 16:06
Более 5500 атлетов приняли участие в марафоне «Европа-Азия»
10 августа, 15:21
Александр Кошелев и Мария Меньшикова-Горская стали победителями Рыбинского полумарафона «Великий хлебный путь»
10 августа, 14:20
Артем Попов и Дина Александрова выиграли забег «Ночная Казань»
9 августа, 21:48