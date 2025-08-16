Данил Конотоп и Татьяна Панина стали победителями на дистанции 100 км на шоссейной велогонке Tatneft Tour de Tatarstan Almetyevsk 2025

16 августа в Альметьевске (Республика Татарстан) прошла шоссейная велогонка Tatneft Tour de Tatarstan Almetyevsk 2025 от организаторов TIMERMAN. Участники соревновались на дистанциях 25, 50, 75 и 100 км. Дистанцию 50 км можно было также преодолеть в составе эстафетной команды.

Результаты победителей и призеров:

100 км, мужчины

Данил Конотоп – 2:20:48 Булат Гафиятов – 2:24:06 Дмитрий Зотеев – 2:24:06

100 км, женщины

Татьяна Панина – 2:24:15 Мария Самсонкина – 2:53:18 Татьяна Мудрая – 3:05:05

75 км, мужчины

Иван Кочетов – 1:46:57 Антон Константинов – 1:46:58 Максим Лопачев – 1:46:58

75 км, женщины

Елена Афанасьева – 2:11:53 Алина Бочкарева – 2:30:49 Виктория Шишкина – 2:38:54

50 км, мужчины

Зуфар Галиуллин – 1:10:53 Адель Зиганшин – 1:10:58 Камиль Гараев – 1:12:39

50 км, женщины

Ксения Скворцова – 1:13:35 Инна Хакимьянова – 1:19:41 Вилена Фархутдинова – 1:22:50

25 км, мужчины

Ришат Ситдиков – 36:35 Аскар Юлдашбаев – 38:05 Алимжан Жанабаев – 38:05

25 км, женщины

Есения Львова – 44:32 Милена Хасанова – 44:32 Сафия Хусаинова – 44:33

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .