Календарь Летних Азиатских игр 2023
С 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу пройдут XIX Летние Азиатские игры. В них примут участие представители 45 стран, которые будут соревноваться в 40 видах спорта, включающих 61 дисциплину. Изначально шла речь о приглашении в нейтральном статусе на Азиаду спортсменов из России и Беларуси. Помимо нейтрального статуса был еще ряд ограничений, например, результаты вне общего зачета. Но, по крайней мере, россияне и белорусы могли бы рассчитывать на прохождение квалификации для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Но пока официального приглашения олимпийские комитеты России и Беларуси не получали. Представляем вашему вниманию календарь соревнований по всем видам спорта на Азиаде 2023.
Летние Азиатские игры 2023: все, что нужно знать
- 19-28 сентября. Пляжный волейбол
- 19 сентября — 7 октября. Футбол
- 19 сентября — 7 октября. Волейбол
- 19 сентября — 7 октября. Крикет
- 20-24 сентября. Современное пятиборье
- 20-25 сентября. Академическая гребля
- 22 сентября — 2 октября. Настольный теннис
- 24-27 сентября. Регби 7Х7
- 24-27 сентября. Скейтбординг
- 24-27 сентября. Дзюдо
- 24-28 сентября. Ушу
- 24-28 сентября. Тхэквондо
- 24-29 сентября. Спортивная гимнастика
- 24-29 сентября. Теннис
- 24-29 сентября. Фехтование
- 24-29 сентября. Плавание
- 24 сентября — 3 октября. Стрельба пулевая 33
- 24 сентября — 5 октября. Гандбол
- 24 сентября — 5 октября. Бокс
- 24 сентября — 7 октября. Хоккей на траве
- 24 сентября — 7 октября. Сепактарау
- 25 сентября. Велоспорт маунтинбайк
- 25 сентября — 1 октября. Баскетбол 3Х3
- 25 сентября — 7 октября. Водное поло
- 26-29 сентября. Велоспорт трековый
- 26 сентября — 6 октября. Сквош
- 26 сентября — 6 октября. Софтбол
- 26 сентября — 6 октября. Конный спорт
- 26 сентября — 6 октября. Бейсбол
- 27 сентября — 6 октября. Бридж
- 27 сентября — 6 октября. Баскетбол
- 28 сентября — 1 октября. Гольф
- 28 сентября — 7 октября. Бадминтон
- 29 сентября — 2 октября. Киберспорт
- 29 сентября — 2 октября. Триатлон
- 29 сентября — 5 октября. Легкая атлетика
- 30 сентября — 2 октября. Куреш
- 30 сентября — 2 октября. Прыжки с трамплина
- 30 сентября — 3 октября. Гребной слалом
- 30 сентября — 7 октября. Тяжелая атлетика
- 30 сентября — 7 октября. Спидскейтинг (катание на роликах)
- 1 октября. Велоспорт ВМХ
- 1-7 октября. Стрельба из лука
- 2-3 октября. Прыжки на батуте
- 2-7 октября. Кабадди
- 3-5 октября. Велоспорт шоссейный
- 3-5 октября. Софт-теннис
- 3-7 октября. Скалолазание
- 4-6 октября. Гребля на драгонботах
- 4-7 октября. Борьба
- 5-7 октября. Джиу-джитсу
- 5-7 октября. Гребля на байдарках и каноэ
- 5-8 октября. Карате
- 6-7 октября. Брейк-данс
- 6-7 октября. Художественная гимнастика
- 6-7 октября. Синхронное плавание
- 6-7 октября. Плавание на открытой воде
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