Календарь Летних Азиатских игр 2023

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С 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу пройдут XIX Летние Азиатские игры. В них примут участие представители 45 стран, которые будут соревноваться в 40 видах спорта, включающих 61 дисциплину. Изначально шла речь о приглашении в нейтральном статусе на Азиаду спортсменов из России и Беларуси. Помимо нейтрального статуса был еще ряд ограничений, например, результаты вне общего зачета. Но, по крайней мере, россияне и белорусы могли бы рассчитывать на прохождение квалификации для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Но пока официального приглашения олимпийские комитеты России и Беларуси не получали. Представляем вашему вниманию календарь соревнований по всем видам спорта на Азиаде 2023.

Летние Азиатские игры 2023: все, что нужно знать

  • 19-28 сентября. Пляжный волейбол
  • 19 сентября — 7 октября. Футбол
  • 19 сентября — 7 октября. Волейбол
  • 19 сентября — 7 октября. Крикет
  • 20-24 сентября. Современное пятиборье
  • 20-25 сентября. Академическая гребля
  • 22 сентября — 2 октября. Настольный теннис
  • 24-27 сентября. Регби 7Х7
  • 24-27 сентября. Скейтбординг
  • 24-27 сентября. Дзюдо
  • 24-28 сентября. Ушу
  • 24-28 сентября. Тхэквондо
  • 24-29 сентября. Спортивная гимнастика
  • 24-29 сентября. Теннис
  • 24-29 сентября. Фехтование
  • 24-29 сентября. Плавание
  • 24 сентября — 3 октября. Стрельба пулевая 33
  • 24 сентября — 5 октября. Гандбол
  • 24 сентября — 5 октября. Бокс
  • 24 сентября — 7 октября. Хоккей на траве
  • 24 сентября — 7 октября. Сепактарау
  • 25 сентября. Велоспорт маунтинбайк
  • 25 сентября — 1 октября. Баскетбол 3Х3
  • 25 сентября — 7 октября. Водное поло
  • 26-29 сентября. Велоспорт трековый
  • 26 сентября — 6 октября. Сквош
  • 26 сентября — 6 октября. Софтбол
  • 26 сентября — 6 октября. Конный спорт
  • 26 сентября — 6 октября. Бейсбол
  • 27 сентября — 6 октября. Бридж
  • 27 сентября — 6 октября. Баскетбол
  • 28 сентября — 1 октября. Гольф
  • 28 сентября — 7 октября. Бадминтон
  • 29 сентября — 2 октября. Киберспорт
  • 29 сентября — 2 октября. Триатлон
  • 29 сентября — 5 октября. Легкая атлетика
  • 30 сентября — 2 октября. Куреш
  • 30 сентября — 2 октября. Прыжки с трамплина
  • 30 сентября — 3 октября. Гребной слалом
  • 30 сентября — 7 октября. Тяжелая атлетика
  • 30 сентября — 7 октября. Спидскейтинг (катание на роликах)
  • 1 октября. Велоспорт ВМХ
  • 1-7 октября. Стрельба из лука
  • 2-3 октября. Прыжки на батуте
  • 2-7 октября. Кабадди
  • 3-5 октября. Велоспорт шоссейный
  • 3-5 октября. Софт-теннис
  • 3-7 октября. Скалолазание
  • 4-6 октября. Гребля на драгонботах
  • 4-7 октября. Борьба
  • 5-7 октября. Джиу-джитсу
  • 5-7 октября. Гребля на байдарках и каноэ
  • 5-8 октября. Карате
  • 6-7 октября. Брейк-данс
  • 6-7 октября. Художественная гимнастика
  • 6-7 октября. Синхронное плавание
  • 6-7 октября. Плавание на открытой воде

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