Календарь Летних Азиатских игр 2023

С 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу пройдут XIX Летние Азиатские игры. В них примут участие представители 45 стран, которые будут соревноваться в 40 видах спорта, включающих 61 дисциплину. Изначально шла речь о приглашении в нейтральном статусе на Азиаду спортсменов из России и Беларуси. Помимо нейтрального статуса был еще ряд ограничений, например, результаты вне общего зачета. Но, по крайней мере, россияне и белорусы могли бы рассчитывать на прохождение квалификации для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Но пока официального приглашения олимпийские комитеты России и Беларуси не получали. Представляем вашему вниманию календарь соревнований по всем видам спорта на Азиаде 2023.

Летние Азиатские игры 2023: все, что нужно знать