Подведены итоги ежегодной премии MarSpo Awards 2023

Теги бизнес натив маркетинг Прочие

25 мая 2023 в Royal Arbat Москва состоялась церемония награждения ежегодной премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards 2023. 

Проекты, попавшие в шорт-лист, были представлены на онлайн-защите, которая в 2023 году продлилась полных 4 дня. Жюри выбрало сильнейших в 26 основных и 5 специальных номинациях.

Для подтверждения и поддержки статуса флагманской премии в спортивном маркетинге страны Оргкомитет готовит анонс изменений и оптимизации в механике проведения Премии в будущем году. Изменения затронут системы подачи, защиты и оценки проектов.   

Информация о победителях MarSpo Awards 2023 опубликована на сайте Премии.

 

 

 

 

Опубликовал Sports.ru

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