Продолжается регистрация на фестиваль спортивного бизнеса Sport. Business. People

Фестиваль пройдет 7–8 июня в Москве в спортивном комплексе «Чкалов Арена».

Sport. Business. People – мероприятие, посвященное вопросам развития спортивного предпринимательства, эффективного управления, автоматизации, формированию команды спортивного проекта, коммерциализации и масштабированию спортивного бизнеса в сфере любительского и детско-юношеского спорта.

В числе спикеров фестиваля – спортивные предприниматели, креативные директора, основатели сети школ, руководители спортивных департаментов, креативные директора, организаторы спортивных мероприятий и владельцы крупных спортивных сетей, таких как: МойФитнес.рф, LIMETIME.io, IRONSTAR, ROSA RUN, I Love Supersport, «ЛЁД», SwimRocket.ru, Fitness Consulting Group, МойФитнес.рф и многие другие.

Подробно о событии и форматах участия можно узнать на сайте.