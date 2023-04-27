Международная конференция по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров MarSpo 2023 состоится в Москве!

Теги бизнес натив маркетинг Прочие

20 — 21 сентября 2023 года в Москве состоится международная конференция в области спортивного маркетинга – MarSpo 2023, VI международная конференция по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и спортивных сооружений.

Конференция MarSpo проходит с 2016 года и является одним из главных событий в области спортивного маркетинга и менеджмента. Ежегодно в конференции принимают участие более 600 делегатов из более чем 15 стран.

На площадке MarSpo встретятся участники профессионального сообщества спортивного маркетинга России: организаторы событий и турниров, представители спортивных лиг, федераций, клубов, крупнейших российских компаний и агентств, брендов, букмекерских компаний, спортивных сооружений, стадионов и арен.  

Спикеры конференции – российские и зарубежные эксперты в области спортивного маркетинга.

Подробная информация о форматах участия и регистрации – на сайте MarSpo 2023

 

Опубликовал Sports.ru

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