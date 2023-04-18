Фестиваль спортивного бизнеса пройдет 7–8 июня в Москве

C 7 по 8 июня в Москве пройдет фестиваль спортивного бизнеса Sport. Business. People. Мероприятие будет посвящено вопросам развития спортивного предпринимательства, эффективного управления, автоматизации, формирования команды спортивного проекта, масштабирования спортивного бизнеса в сфере любительского и детско-юношеского спорта.

В числе спикеров – эксперты из сферы любительского спорта, а среди участников фестиваля — организаторы спортивных турниров и событий, руководители и специалисты частных спортивных клубов и секций, представители центров спортивной подготовки и тренировочных баз, производители и поставщики товаров и услуг для спорта, бренды, представленные в спортивной индустрии, а также спортсмены, планирующие заняться бизнесом в спортивной отрасли.

На фестивале участники смогут узнать: какие шаги необходимо совершить для создания своего спортивного бизнеса; как создать и построить работу команды проекта, где искать кадры; как стать востребованной площадкой для проведения спортивных сборов и турниров; как прокачать личный бренд руководителя и тренеров и другие темы спортивной отрасли.

Подробности и регистрация на сайте по ссылке.