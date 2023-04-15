Продолжается прием заявок на премию Marspo Awards 2023

Теги бизнес натив маркетинг Прочие

25 мая в Москве состоится церемония вручения ежегодной профессиональной премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards 2023. 

Прием заявок для соискателей продлится до 30 апреля 2023 включительно.

Основной критерий – эффективное использование инструментов маркетинга в достижении задач популяризации спортивных организаций и спортивных событий. При оценке проектов базовыми станут три критерия – идея, качество реализации и эффект.

Премия MarSpo Awards проходит ежегодно с 2017 года. В ней принимают участие спортивные клубы, федерации, лиги, агентства, спортивные площадки и любые другие организации, использующие принципы и инструменты спортивного маркетинга в своей деятельности. 

MarSpo Awards- это площадка для обмена опытом, где сконцентрированы самые актуальные кейсы на стыке спорта и бизнеса.

Ключевые этапы проведения MarSpo Awards 2023:

– Подача заявок на сайте премии – по 30.04.2023  

– Публикация шорт-листа – 02.05.2023   

– Онлайн-защита проектов – 17.05.2023 – 19.05.2023  

– Церемония награждения – 25.05.2023

Со всеми условиями участия, списком номинаций и таймингом проведения премии можно ознакомиться на официальном сайте премии Marspo Awards.

Опубликовал Sports.ru

Читайте новости ‏‏‎ ‎ в любимой соцсети

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Укажите причину бана
    • Оскорбление
    • Мат
    • Спам
    • Расизм
    • Провокации
    • Угрозы
    • Систематический оффтоп
    • Мульти-аккаунтинг
    • Прочее
    Пожаловаться
    • Спам
    • Оскорбления
    • Расизм
    • Мат
    • Угрозы
    • Прочее
    • Мультиаккаунтинг
    • Систематический оффтоп
    • Провокации
    Комментарий отправлен, но без доната
    При попытке оплаты произошла ошибка
    • Повторить попытку оплаты
    • Оставить комментарий без доната
    • Изменить комментарий
    • Удалить комментарий