Продолжается прием заявок на премию Marspo Awards 2023

25 мая в Москве состоится церемония вручения ежегодной профессиональной премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards 2023.

Прием заявок для соискателей продлится до 30 апреля 2023 включительно.

Основной критерий – эффективное использование инструментов маркетинга в достижении задач популяризации спортивных организаций и спортивных событий. При оценке проектов базовыми станут три критерия – идея, качество реализации и эффект.

Премия MarSpo Awards проходит ежегодно с 2017 года. В ней принимают участие спортивные клубы, федерации, лиги, агентства, спортивные площадки и любые другие организации, использующие принципы и инструменты спортивного маркетинга в своей деятельности.

MarSpo Awards- это площадка для обмена опытом, где сконцентрированы самые актуальные кейсы на стыке спорта и бизнеса.

Ключевые этапы проведения MarSpo Awards 2023:

– Подача заявок на сайте премии – по 30.04.2023

– Публикация шорт-листа – 02.05.2023

– Онлайн-защита проектов – 17.05.2023 – 19.05.2023

– Церемония награждения – 25.05.2023

Со всеми условиями участия, списком номинаций и таймингом проведения премии можно ознакомиться на официальном сайте премии Marspo Awards.