Билеты на брейк-данс на Олимпиаде-2024 в первой фазе продаж раскупили одними из первых.

Об этом рассказал глава оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге.

«Первый этап был очень позитивным для брейк-данса, потому что это одна из дисциплин, билеты на которую были распроданы всего за несколько дней – многие люди хотели купить билеты. Так что для нас это фантастика. Это также демонстрирует, что включение данной дисциплины в олимпийскую программу Парижа-2024 было хорошим выбором.

Это будет уникальная ситуация, поэтому мы очень довольны первым этапом. Мы ожидаем, что во время второго этапа брейк-данс также окажется очень привлекательным и будет иметь большой успех», – сказал Эстанге.

Ого, теперь брейк-данс – на Олимпиаде. Наш чемпион участвовал в «Танцах» на ТНТ