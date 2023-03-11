Цветков о том, допустит ли IBU российских биатлонистов: «Мое мнение – конечно, нет. Наша «семья» активно представлена европейскими странами»

Максим Цветков считает, что IBU не допустит россиян к соревнованиям в ближайшее время.

В частности, биатлонист прокомментировал новость о том, что Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам вернуться на международную арену.

«Оттепель? Весна ведь все-таки на улице. В целом, новость очень позитивная, один прецедент может спровоцировать и другие. Как думаете, всем любителям биатлона стоит ожидать подобных рассуждений в IBU (Международном союзе биатлонистов)? Не говорю про решения, хотя бы намерения. Мое мнение: конечно, нет.

Почему? Летние Олимпийские игры намного ближе зимних, и начинается этап квалификаций на эти самые игры. Состав нашей биатлонной «семьи», количество стран/федераций, состоящих в IBU и FIE, несопоставимо. И наша «семья» активно представлена в основном европейскими странами, а также [это] Северная Америка.

Диверсификация, коллективный разум – это хорошо, когда решения не сосредоточены в руках узкого круга, группы людей. Поэтому ждать весны, как мне кажется, нам с вами еще рано», – написал биатлонист на странице в VK.

О, первое возвращение России после отстранения! В фехтовании не выдержали года без наших