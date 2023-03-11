Цветков о том, допустит ли IBU российских биатлонистов: «Мое мнение – конечно, нет. Наша «семья» активно представлена европейскими странами»

Теги сборная России Олимпийская сборная России IBU Максим Цветков Париж-2024 Олимпиада-2026 Биатлон

Максим Цветков считает, что IBU не допустит россиян к соревнованиям в ближайшее время.

В частности, биатлонист прокомментировал новость о том, что Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам вернуться на международную арену.

«Оттепель? Весна ведь все-таки на улице. В целом, новость очень позитивная, один прецедент может спровоцировать и другие. Как думаете, всем любителям биатлона стоит ожидать подобных рассуждений в IBU (Международном союзе биатлонистов)? Не говорю про решения, хотя бы намерения. Мое мнение: конечно, нет.

Почему? Летние Олимпийские игры намного ближе зимних, и начинается этап квалификаций на эти самые игры. Состав нашей биатлонной «семьи», количество стран/федераций, состоящих в IBU и FIE, несопоставимо. И наша «семья» активно представлена в основном европейскими странами, а также [это] Северная Америка.

Диверсификация, коллективный разум – это хорошо, когда решения не сосредоточены в руках узкого круга, группы людей. Поэтому ждать весны, как мне кажется, нам с вами еще рано», – написал биатлонист на странице в VK.

О, первое возвращение России после отстранения! В фехтовании не выдержали года без наших

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10 комментариев

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Pikachu Pikachu
Ответ Andrey Novikov
Как будто статус иноагента зависит от разговоров. Всё дело в финансировании. Получаешь деньги от зарубежных организаций, отчитайся и получи статус, вот так это работает.
Во-первых, уже нет. Не требуется прямое финансирование. Во-вторых, есть замечательная фсбшная схема, когда подставное лицо из-за рубежа перечисляет 100 рублей - и вот ты уже иноагент. Так что заливай кому-то другому зетанутый
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Andrey Novikov
Ответ Adolf Glieder
Папирус - придумка египтян, а это уже не Азия. Ну и нужно смотреть на то, что там сейчас, а не что было когда-то, а сейчас там Япония, Южная Корея, Израиль и Малайзия уравновешиваются Бангладешом, Ираном, Афганистаном и Кореей Северной. В Европе такого резкого расслоения между странами нет.
Самые древние известные государства были в Азии, это Междуречье, Индия, Китай. А на счёт расслоения никто ничего не писал. Если хочется сравнить равномерность, сравните площадь, численность населения, и кто кого колонизировал.
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Погладь быка
Ответ Andrey Novikov
Так написал, как будто обидеть хотел:-) Азия - колыбель цивилизации. Пока европейцы ходили в звериных шкурах, азиаты ткали полотно и изготавливали папирус. Больше половины жителей Земли, это азиаты.
Я вам напомню, пока азиаты россияне ходили в шкурах, в европейской ВКЛ уже была первая в Европе Конституция и первый театр.
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Adolf Glieder
Ответ Andrey Novikov
Так написал, как будто обидеть хотел:-) Азия - колыбель цивилизации. Пока европейцы ходили в звериных шкурах, азиаты ткали полотно и изготавливали папирус. Больше половины жителей Земли, это азиаты.
Папирус - придумка египтян, а это уже не Азия. Ну и нужно смотреть на то, что там сейчас, а не что было когда-то, а сейчас там Япония, Южная Корея, Израиль и Малайзия уравновешиваются Бангладешом, Ираном, Афганистаном и Кореей Северной. В Европе такого резкого расслоения между странами нет.
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Andrey Novikov
Ответ Pikachu Pikachu
Власть не должна быть сосредоточена в руках узкого круга лиц? Этак он может и до статуса иноагента договориться
Как будто статус иноагента зависит от разговоров. Всё дело в финансировании. Получаешь деньги от зарубежных организаций, отчитайся и получи статус, вот так это работает.
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Andrey Novikov
Ответ Погладь быка
И вы в ней, Максим, азиаты.
Так написал, как будто обидеть хотел:-) Азия - колыбель цивилизации. Пока европейцы ходили в звериных шкурах, азиаты ткали полотно и изготавливали папирус. Больше половины жителей Земли, это азиаты.
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volga_olga
Ответ Pikachu Pikachu
Власть не должна быть сосредоточена в руках узкого круга лиц? Этак он может и до статуса иноагента договориться
Берем пример с си филисованных стран.
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Погладь быка
И вы в ней, Максим, азиаты.
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Pikachu Pikachu
Власть не должна быть сосредоточена в руках узкого круга лиц? Этак он может и до статуса иноагента договориться
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volga_olga
Это точно, Макс. Иллюзий насчет "семьи" быть не должно.
+7
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