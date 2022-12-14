«Сила ветра» и сервис «Ясно» проведут лекцию о влиянии аутдор-хобби на ментальное здоровье 17 декабря

17 декабря в 17:00 парусное сообщество «Сила ветра» и сервис онлайн-психотерапии «Ясно» проведут совместную лекцию в ДК «Рассвет».

Эксперты «Ясно» расскажут, что происходит с человеческой психикой, когда мы ходим в горы, идем под парусом, спим в палатке и бежим марафоны.

Интенсивная физическая нагрузка на свежем воздухе высвобождает нейромедиаторы, которые влияют на улучшение настроения: эндорфины, дофамин, серотонин. Человек с наслаждением смотрит на себя и свою реальность — это помогает его психике справляться с негативными переживаниями, накопленными в прошлом, и оптимистично воспринимать будущее. Значит ли это, что положительный эффект от аутдор-хобби — это чистая химия? Или в таких активностях скрыт особенный психотерапевтический эффект?

На лекции психотерапевты сервиса «Ясно» Галина Лайшева и Ирина Петрушова расскажут, как именно аутдор-хобби помогают приподняться над стрессом и тревогой по поводу будничных забот. Речь пойдет про пространство покоя, связь с командой, изменение самооценки, проживание сильных эмоций. Специалисты также помогут найти инструменты, которые позволят превратить все то, что мы переживаем на природе, в навык самоподдержки, и научат применять его в повседневной жизни.

Лекция пройдет в пространстве агентства Rabbit & Carrot, участников ждут напитки от Zero Point. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.