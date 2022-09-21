Путин поручил создать центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи

Владимир Путин поручил Минобороны РФ и другим ведомствам принять участие в создании системы военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Администрации Президента России поддержать предложение Общероссийского союза общественных объединений «Российский союз боевых искусств» о создании на базе его региональных отделений центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.

Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ДОСААФ, Минпросвещения, Минобрнауки, Росмолодежи совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ оказать содействие общероссийскому союзу общественных объединений «Российский союз боевых искусств» в создании системы военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, предусмотрев в том числе возможность использования необходимой для организации учебного процесса материальной базы, оборудования и снаряжения», – говорится в списке поручений.

Доклад по этому вопросу необходимо предоставить президенту до 1 декабря.

Ответственными за исполнение поручения назначены министр обороны России Сергей Шойгу, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие.