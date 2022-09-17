Лыжероллеры. Holmenkollen Skishow 2022. Крюгер выиграл гонку на 15 км свободным стилем, Гульберг – 2-й, Холунн – 3-й

Сегодня в Холменколлене в рамках Holmenkollen Skishow 2022 прошла мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. Победу одержал .

Лыжероллеры

Holmenkollen Skishow

Холменколлен, Норвегия

Мужчины

15 км, свободный стиль, раздельный старт

1. Симен Хегстад Крюгер – 27.47,9

2. Пол Гульберг – 39,8

3. Холунн – 45,1

4. Мартин Левстрем Ниенге – 58,0

5. – 1.08,6

6. Юхан Хагстрем (Швеция) – 1.16,2…

9. Ховард Мусебю – 1.32,7…

15. – 1.45,7…

25. Крог – 2.08,4