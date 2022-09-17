Лыжероллеры. Holmenkollen Skishow 2022. Крюгер выиграл гонку на 15 км свободным стилем, Гульберг – 2-й, Холунн – 3-й

Теги результаты лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции Пол Гульберг Шюр Рете Финн Хоген Крог Симен Хегстад Крюгер Ханс Кристер Холунн Мартин Левстрем Ниенге Holmenkollen Skishow Харальд Амундсен Юхан Хагстрем Ховард Мусебю Прочие

Сегодня в Холменколлене в рамках Holmenkollen Skishow 2022 прошла мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. Победу одержал Симен Хегстад Крюгер.

Лыжероллеры

Holmenkollen Skishow

Холменколлен, Норвегия

Мужчины

15 км, свободный стиль, раздельный старт

1. Симен Хегстад Крюгер – 27.47,9

2. Пол Гульберг – 39,8

3. Ханс Кристер Холунн – 45,1

4. Мартин Левстрем Ниенге – 58,0

5. Харальд Амундсен – 1.08,6

6. Юхан Хагстрем (Швеция) – 1.16,2…

9. Ховард Мусебю – 1.32,7…

15. Шюр Рете – 1.45,7…

25. Финн Хоген Крог – 2.08,4

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные