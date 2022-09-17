Лыжероллеры. Holmenkollen Skishow 2022. Крюгер выиграл гонку на 15 км свободным стилем, Гульберг – 2-й, Холунн – 3-й

Сегодня в Холменколлене в рамках Holmenkollen Skishow 2022 прошла мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. Победу одержал Симен Хегстад Крюгер.
Лыжероллеры
Holmenkollen Skishow
Холменколлен, Норвегия
Мужчины
15 км, свободный стиль, раздельный старт
1. Симен Хегстад Крюгер – 27.47,9
2. Пол Гульберг – 39,8
3. Ханс Кристер Холунн – 45,1
4. Мартин Левстрем Ниенге – 58,0
5. Харальд Амундсен – 1.08,6
6. Юхан Хагстрем (Швеция) – 1.16,2…
9. Ховард Мусебю – 1.32,7…
15. Шюр Рете – 1.45,7…
25. Финн Хоген Крог – 2.08,4