Певец Владимир Кристовский: «То, что наших спортсменов забанили – очень досадно и несправедливо, но будем надеяться на лучшее»

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Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров. 

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

«Спорт занимает очень важное место в моей жизни. У меня есть много любимых спортсменов: боксеры Рой Джонс, Костя Цзю.

Соревнования всегда важны, это праздник спорта, профессиональные спортсмены могут показать способности только на соревнованиях, на Спартакиадах.

Я хотел бы пожелать нашим спортсменам не расстраиваться, все равно тренироваться. Я надеюсь, все это когда-нибудь пройдет и наши спортсмены вернутся.

Конечно, то, что наших спортсменов забанили – это очень досадно и несправедливо, но будем надеяться на лучшее», – сказал Кристовский.

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