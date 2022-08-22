Илья Ковальчук: «В Туле хоккей любят благодаря губернатору Дюмину, который сам играет»

считает, что в Туле любят хоккей благодаря губернатору Алексею Дюмину.

Сегодня, 22 августа, Ковальчук и Павел Дацюк провели мастер-класс для 40 юных хоккеистов в Туле. Тренировка была организована в рамках Кубка губернатора Тульской области.

«Я знаю, что сегодня вечером будет полный стадион. В Туле хоккей любят благодаря, конечно же, губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину, который сам играет в хоккей, сам большой любитель этой игры.

А что касается талантов на льду, то их немало, видно же, что глаза горят, они хотят становиться лучше», – сказал Ковальчук.

Дацюк, Ковальчук и Дюмин открыли Кубок губернатора Тульской области