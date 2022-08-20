Лолита Милявская: «Хотелось бы, чтобы наши спортсмены меньше рефлексировали из-за того, кто что скажет в мире. Их большие сражения впереди»

Певица Лолита Милявская высказалась об отстранении российских спортсменов от международных турниров в связи с ситуацией на Украине.

Милявская выступила на открытии Всероссийской Спартакиады в Москве.

«Не имеет никакого значения место действия. Спортсмены нацелены на результат, вот его и надо показывать. А утруждать психику – кто что сказал, кому что можно, кому нет – мне всегда абсолютно плевать.

Запретили что-то – ну и ладно. Если мне надо выдать результат – я его выдам.

Мне очень бы хотелось, чтобы наши спортсмены поменьше рефлексировали из-за того, кто что скажет в этом мире. Кто, как не спортсмены, должны знать, что сначала надо проиграть маленькое сражение, чтобы выиграть большое.

Их большие сражения всегда впереди. Рекорды, зафиксированные в любой стране, остаются рекордами.

И мне абсолютно все равно, что я не пошла по какому-то там периметру с большим количеством участников. Я не реагирую на идиотов», – сказала Лолита.