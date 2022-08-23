Экофестиваль «Равновесие» прошел 20-21 августа в Абрау-Дюрсо. Более 70 преподавателей йоги из 12 городов провели свои практики

20-21 августа в Абрау-Дюрсо прошел экофестиваль «Равновесие» «Йога Журнала» при поддержке Центра туризма «Абрау-Дюрсо».

«Равновесие» – это один из самых масштабных фестивалей на юге России, ориентированный на активный и здоровый образ жизни и практики йоги. В общей сложности мероприятие посетили более 1300 участников, а прямая трансляция в «ВКонтакте» собрала более 300 тысяч просмотров, и эта цифра продолжает расти.

Гости праздника смогли поучаствовать в активностях разного формата: практиках йоги, цигуна, медитаций, лекциях по психологии, мехенди, осознанности, астрологии, танцевальных йога-классах, мастер-классах по техникам дыхания и здоровому питанию.

Свои практики провели более 70 преподавателей йоги из 12 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Анапы, Новороссийска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Геленджика, Ставрополя, Симферополя, Сочи, Апшеронска. Об участии в фестивале заявили более 10 студий йоги Краснодарского края.

Хедлайнерами фестиваля выступили признанные российские эксперты в духовных и физических практиках: Алексей Меркулов, Борис Рагозин, Юлия Власова и Татьяна Илларионова, Александр Новиков, Юлия Чай, Анна Лунегова. Участникам были доступны в общей сложности более 23 видов практик и мастер-классов, в числе которых хатха-йога, кундалини-йога, йога-23, дживамукти-йога, инсайдфлоу-йога, йога айенгара, ом-чантинг, йога-терапия, дхарма-йога, виньяса-йога, детская йога, инь-йога, цигун и другие. Для всех любителей энергичных движений на главной сцене проходила практика в новом формате интуитивных танцев ecstatic dance.

Гости со всей России приезжали на фестиваль целыми семьями — здесь каждый посетитель мог выбрать занятие себе по душе. В разных зонах фестиваля проходило до десяти практик одновременно. Для маленьких посетителей мероприятия был установлен специальный детский шатер, где проходили веселые и полезные детские занятия, активные игры, мастер-классы по живописи и рукоделию, детскому творчеству.

За настроение гостей фестиваля отвечали этногруппы JAMBEY и Ritmango — финалом фестиваля стал ориентальный концерт, объединяющий древние музыкальные инструменты и современный ритм.

Настоящую гармонию с природой участники фестиваля обрели во время ежедневных утренних пеших прогулок по экотропе к «Дому йога» — со смотровой площадки открывались панорамные виды на долину реки, горы в свете раннего утра и бескрайнюю даль Черного моря.

«Мы осознанно выбрали именно Абрау-Дюрсо для проведения фестиваля — это место силы, необычное и очень притягательное. Многие йоги и духовные практики сейчас стремятся именно в Краснодарский край, к берегам Абрау — ведь здесь море, солнце и горы позволяют прочувствовать силу сразу нескольких важнейших стихий, обрести равновесие и дух спокойствия, наполниться позитивной энергетикой», – отметила Татьяна Марченко, главный редактор «Йога Журнала».

Гости фестиваля смогли оценить вкус полезной вегетарианской еды и освежающих лимонадов на фудкорте, приобрести аксессуары и натуральную косметику на экомаркете, организованном с помощью партнеров — «Орехпром», «Коровка из Кореновки», R.О.С.S. На экомаркете посетители приобретали дизайнерскую одежду из натуральных тканей брендов COCOS.MOSCOW и TISHI.TI, одежду для йоги и занятий спортом, аксессуары для освоения практик, украшения ручной работы, экотовары, чаи и специи и многое другое.

«Мы рады, что экофестиваль «Равновесие» прошел именно в Абрау-Дюрсо. Хочется верить, что за эти два дня участники почувствовали наше гостеприимство и насладились природными красотами Абрау-Дюрсо. Надеемся, экофестиваль станет доброй традицией, а его гости захотят вернуться в наш край еще не раз. Помимо масштабных мероприятий, фестивалей и праздников, которые мы проводим регулярно, в Абрау-Дюрсо есть множество развлечений, которые подарят новые впечатления и эмоции от отдыха. Это пешие маршруты и морские прогулки, групповые и индивидуальные экскурсии и дегустации, занятия парусным спортом, отдых в спа и многое другое», — рассказал Денис Заболотний, генеральный директор Центра туризма «Абрау-Дюрсо».