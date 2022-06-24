Авиакомпания S7 Airlines разрешила бесплатно перевозить спортивное оборудование

S7 Airlines вводит новые правила перевозки оборудования для спорта и активного отдыха.

Теперь его можно перевозить бесплатно в дополнение к багажу на всех тарифах авиакомпании, кроме безбагажного Эконом Basic. S7 Airlines – единственная российская авиакомпания, которая предоставляет возможность бесплатно везти с собой такой широкий спектр снаряжения.

Кайтборд, скейтборд и лонгборд, доски для вейкборда и вейксерфинга, беговые и водные лыжи, велосипед и самокат без аккумуляторов, рыболовное снаряжение, клюшки для гольфа и хоккея, ракетки, палки для скандинавской ходьбы и даже гимнастический обруч авиакомпания перевезет бесплатно вместе с включенным в тариф багажом. Ранее по таким правилам можно было взять с собой только горнолыжное оборудование. Велосипеды можно было везти вместо включенного в билет места багажа, а остальную экипировку необходимо было оформлять как дополнительный или сверхгабаритный багаж.

Платной остается перевозка экипировки по тарифу Эконом Basic. При этом стоимость услуги сопоставима со стоимостью одного места багажа.

Базовый принцип – один комплект на одного пассажира. Оформить перевозку спортивного оборудования можно прямо в аэропорту. Кроме того, пассажиры могут заранее обратиться в контактный центр S7 Airlines и предупредить, что повезут с собой экипировку. Специалист проконсультирует любителей активного отдыха по действующим ограничениям на состав комплекта. Подробную информацию можно также узнать на сайте авиакомпании в разделе «Багаж».

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).