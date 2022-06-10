X-WATERS Moscow 2022 состоится 19 июня. 700 пловцов поучаствуют в заплыве на открытой воде

19 июня пройдет массовый заплыв на открытой воде – первый этап X-WATERS World Championship.

В старте X-WATERS Moscow 2022 примет участие около 700 пловцов – любителей открытой воды.

X-WATERS – крупнейшая международная плавательная серия, рожденная в России. За 2019 год в 6 странах мира состоялось 12 заплывов.

Мероприятие состоится 19 июня в Истринском водохранилище в Подмосковье. Будут заплывы на дистанции 1 км, 2 км, 6 км, эстафета 3х1 км, детские заплывы на 50 м и 200 м.

Детали заплыва и ответы на вопросы можно узнать на сайте X-WATERS.