Экстремальная гонка с препятствиями Neo Games-2022 в Балашихе: поборитесь за звание универсального спортсмена!

2 и 3 апреля на горнолыжном курорте «Лисья Гора» в Балашихе пройдут экстремальные соревнования для взрослых и детей.

Участники смогут проверить свои возможности в разных дисциплинах: на 2-километровой полосе препятствий, в беге по пересеченной местности на 5 км, на динамичном и зрелищном ниндзя-треке, а также в комплексе ОФП на выносливость с 7 функциональными станциями. Доступны разные форматы участия – личный, командный, эстафетный или открытый.

Каждая дисциплина будет оцениваться отдельно, а победителя определят по наименьшей сумме баллов. Призовой фонд состязаний – 164 тысячи рублей.

2 апреля запланированы детский личный забег и эстафета, а также личный зачет у взрослых, 3-го – командный зачет у взрослых и эстафета.

Подробную информацию можно получить на сайте или в телеграм-канале гонки.